Джордан Пул потренировался с бывшими партнёрами по «Голден Стэйт» Карри и Томпсоном

Новоиспечённый защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул потренировался с бывшими партнёрами по «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и Клэем Томпсоном. Также на тренировке присутствовал брат Стефена Сет.

Джордан Пул, Стефен Карри, Клэй Томпсон и Сет Карри тренируются вместе Фото: Социальные сети Джордана Пула

Нынешним летом Пул был обменян из «Голден Стэйт» в «Уизардс» после провального плей-офф. В постсизоне Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Пул набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.

Также одной из причин разлада взаимоотношений Пула и команды стала драка с форвардом Дрэймондом Грином, видеозапись которой была анонимно опубликована летом 2022 года.