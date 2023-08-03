Джейлен Саггс рассказал об основных трудностях в прошлом сезоне НБА

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс высказался о подготовке к предстоящему регулярному чемпионату Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на фоне неудачного выступления в минувшем сезоне из-за травм.
«Я переносил операции или постоянно имел дело с этими травмами. В межсезонье сделал большой упор на скорость, отработку пик-н-роллов. Сейчас я себя чувствую более уверенно, до этого всё это мне сложно давалось», — приводит слова Саггса Uproxx.
В минувшем регулярном сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 9,9 очка, три подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 41,9, трёхочковых — 32,7.
Действующий контракт разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция клуба на $ 9,18 млн). В сезоне-2023/2024 Саггс заработает $ 7,25 млн.
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