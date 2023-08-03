Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Саггс рассказал об основных трудностях в прошлом сезоне НБА

Джейлен Саггс рассказал об основных трудностях в прошлом сезоне НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс высказался о подготовке к предстоящему регулярному чемпионату Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на фоне неудачного выступления в минувшем сезоне из-за травм.

«Я переносил операции или постоянно имел дело с этими травмами. В межсезонье сделал большой упор на скорость, отработку пик-н-роллов. Сейчас я себя чувствую более уверенно, до этого всё это мне сложно давалось», — приводит слова Саггса Uproxx.

В минувшем регулярном сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 9,9 очка, три подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 41,9, трёхочковых — 32,7.

Действующий контракт разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция клуба на $ 9,18 млн). В сезоне-2023/2024 Саггс заработает $ 7,25 млн.

НБА. Актуальное:
«Неужели Карри так боится Ирвинга?» Отголоски финальной серии плей-офф НБА 2016 года
«Неужели Карри так боится Ирвинга?» Отголоски финальной серии плей-офф НБА 2016 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023