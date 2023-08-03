«Его несправедливо критиковали». Ассистент главного тренера «Шарлотт» — о Брэндоне Миллере

Помощник главного тренера «Шарлотт Хорнетс» Марлон Гарнетт поделился впечатлениями от второго номера минувшего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндона Миллера.

«Какие впечатления от Брэндона Миллера? Во-первых, это его потенциал. Он умный игрок с высоким баскетбольным интеллектом. К сожалению, его несправедливо критиковали [во время Летней лиги НБА] за то, что он не показал все свои сильные стороны», — приводит слова Гарнетта Sports Illustrated.

В минувшей Летней лиге НБА 20-летний Миллер принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 15,2 очка, 6,8 подбора и 3,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,1, трёхочковых — 31,3.

Напомним, решение выбрать Брэндона исходило от экс-владельца «Шарлотт» Майкла Джордана, продавшего «Хорнетс» 17 июня 2023 года. Альтернативой Миллеру считался защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон.