Кендрик Перкинс: теперь у «Далласа» есть мотивированный Кайри Ирвинг и худой Лука Дончич
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался по поводу лидеров «Даллас Маверикс» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
«Теперь у «Далласа» есть мотивированный Кайри Ирвинг, готовый доказать, что мир ошибается, и похудевший Лука Дончич — я ожидаю, что Кайри Ирвинг станет игроком уровня «олл-стар» в этом сезоне», — приводит слова Перкинса Clutch Points.
НБА. Актуальное:
В середине минувшего сезона Кайри был обменян по запросу в «Даллас», но в итоге команда не смогла пробиться даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции. Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением:
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