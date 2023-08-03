Кендрик Перкинс: теперь у «Далласа» есть мотивированный Кайри Ирвинг и худой Лука Дончич

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался по поводу лидеров «Даллас Маверикс» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

«Теперь у «Далласа» есть мотивированный Кайри Ирвинг, готовый доказать, что мир ошибается, и похудевший Лука Дончич — я ожидаю, что Кайри Ирвинг станет игроком уровня «олл-стар» в этом сезоне», — приводит слова Перкинса Clutch Points.

В середине минувшего сезона Кайри был обменян по запросу в «Даллас», но в итоге команда не смогла пробиться даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции. Всего в минувшем сезоне НБА защитник принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением: