16-летний форвард обыграл Брэдли Била в игре 1 на 1, после чего тот сильно разозлился

Бывший тренер и игрок НБА Брайан Скалабрини рассказал, что новоиспечённый игрок «Финикс Санз» Брэдли Бил уступил в игре один на один перспективному 16-летнему форварду Куперу Флэггу, после чего очень сильно разозлился на него.

«До меня дошли слухи, что Купер Флэгг был в лагере Джейсона Тейтума и расправился с Брэдли Билом в игре один на один, после чего Бил сильно разозлился. Начал ругать его. Этот чувак — главный трепло.

Бил отнёсся к этой игре легкомысленно. Это же школьник. Потом Купер начал его «уничтожать». И, по слухам, Купер начал после этого говорить гадости, а Брэдли Бил разозлился. Очень разозлился», — сказал Скалабрини в радиопередаче SiriusXM NBA.

На данный момент Купер Флэгг выступает за Академию колледжа Монверде, за которую ранее также играли такие звёзды, как Джоэл Эмбиид, Ар Джей Барретт, Д’Анджело Расселл, Бен Симмонс, Скотти Барнс и первый номер драфта 2021 года Кейд Каннингем.

Ожидается, что он станет вторым номером драфта новичков НБА в 2025 году после Кэмерона Бузера. Также стоит отметить, что Флэгг выступал за США на чемпионате мира среди юношей до 17 лет 2022 года, где американская сборная одержала победу.