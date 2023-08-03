Дочь Денниса Родмана объявила о своих отношениях с баскетболистом

Тринити Родман, дочь знаменитого баскетболиста Денниса Родмана, а также футболистка сборной США, объявила о своих отношениях со спортсменом. Новый бойфренд Тринити Родман — баскетболист колледжа Loyola Greyhounds. Его зовут Крис Куземка. Вероятнее всего, он будет выставлен на драфт НБА в 2025 году.
Дочь Денниса Родмана Тринити Родман — одна из самых талантливых футболисток США на сегодняшний день. Она доказала свою состоятельность во время отборочного турнира к чемпионату мира по футболу среди женщин 2023 года.
Недавно Тринити посвятила пост, посвящённый дню рождения своего возлюбленного:
«С днём рождения, любовь всей моей жизни, спасибо тебе за то, что ты — солнечный свет в моей жизни. Ты помогаешь мне совершенствоваться, каждый день подталкиваешь меня к тому, чтобы стать лучше и позитивнее, и я навсегда благодарна тебе за этот толчок.
Я влюбляюсь в тебя снова, снова и снова, и это моё самое любимое занятие. Я так счастлива, что сегодня твой золотой день рождения, а также мой первый день игры на Кубке мира, когда ты буквально рядом со мной. Мой настоящий ангел, я люблю тебя».
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