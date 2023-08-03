Одноклубник сравнил Виктора Вембаньяму с другой звездой НБА

Грузинский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Сандро Мамукелашвили поделился мнением о перспективах Виктора Вембаньямы и сравнил его с MVP Финала НБА (2021) Яннисом Адетокунбо, с которым он ранее выступал в составе «Милуоки Бакс».
«Яннис агрессивно забрасывал через меня, и это было не раз. Я чувствовал, что он привык играть жёстко, а я привык бороться с ним. Несколько раз мы играли один на один у него дома. Очень круто быть рядом с ним, я прогрессировал.
Виктор классный парень. Мне нравится, как усердно он работает. Он приходит на тренировки очень рано. Конечно, он профессионал, и я с нетерпением жду момента, когда познакомлюсь с ним ближе, мы начнём играть и раздавать друг другу передачи.
Венбаньяма похож на Янниса, потому что он очень высокий и атлетичный. Мне кажется, у него отличный бросок для такого большого игрока. Думаю, что Виктор станет игроком поколения, когда раскроет свой потенциал», — приводит слова Мамукелашвили издание BasketNews.
Венбаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым пиком на драфте НБА перед наступающим сезоном. Последней командой 19-летнего француза был «Метрополитан 92».
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