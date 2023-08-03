Рик Карлайл прокомментировал действия «Индианы» в нынешнем межсезонье

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл положительно оценил действия руководства клуба во время межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2023.
«Мне понравилось то, как мы поработали в это межсезонье. Мы прекрасно потрудились на драфте, подписали Брюса Брауна, который окажет нам колоссальную помощь. Мы молодая команда, которая только набирается опыта, на нас интересно будет посмотреть», — приводит слова Карлайла Biloxi Sun Herald.
«Индиана» на минувшем драфте НБА выбрала лёгкого форварда Джараса Уокера (восьмой драфт-пик), атакующего защитника Бена Шеппарда (26-й драфт-пик), атакующего защитника Мохаве Кинга (47-й драфт-пик) и разыгрывающего Айзею Уонга (55-й драфт-пик).
Тем временем лёгкий форвард Брюс Браун заключил с «Пэйсерс» двухлетний контракт. Общая сумма соглашения составляет $ 45 млн с опцией клуба на второй год.
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