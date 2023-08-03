«Чёрт возьми, как же я рад за него!» Пол Пирс — о новом контракте Джейлена Брауна

Бывший баскетболист, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс прокомментировал крупное продление атакующего защитника Джейлена Брауна с «Бостон Селтикс».
«Чёрт возьми, как же я рад за него! Знаете что, Джейлен — умный парень, и то, что он делает для города, выходит за рамки баскетбольной площадки. Вы можете понять это из того, что он говорил. Думаю, в «Селтикс» обращали внимание на всё это», — цитирует Пирса Heavy.
Напомним, 26-летний Браун в конце прошлого месяца достиг соглашения с «Бостоном» по поводу нового пятилетнего контракта на общую сумму $ 304 млн.
В минувшем розыгрыше плей-офф Браун принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 22,7 очка, делая 5,6 подбора и 3,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,6, трёхочковых — 35,4.
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