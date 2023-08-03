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Сэндифорд-Артест отреагировал на мнение, что лишь он в НБА мог запугивать Леброна Джеймса

Сэндифорд-Артест отреагировал на мнение, что лишь он в НБА мог запугивать Леброна Джеймса
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Чемпион НБА-2010 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест прокомментировал слова журналиста Брайана Уиндхорста. Ранее Уиндхорст заявил, что Сэндифорд-Артест был единственным, кто физически запугивал звёздного форварда Леброна Джеймса в начале его карьеры.

«Леброн доминировал в наших матчах, и в среднем в 80 процентах у него всё получалось. Он был достаточно силён, чтобы не отставать от меня. Ему это удавалось», — написал Сэндифорд-Артест у себя в социальных сетях.

Напомним, Леброн начинал карьеру в «Кавальерс» и до перехода в «Лейкерс» также был игроком «Кливленда». В 2010 году между Джеймсом и владельцем «Кавальерс» Дэном Гилбертом произошел конфликт, когда форвард перешёл в «Майами Хит» на правах свободного агента. Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020).

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:

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