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Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс»

Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс»
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Прославленный игрок НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций клуба «Шарлотт Хорнетс» группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткином и Риком Шнэллом. Об этом информирует пресс-служба «Хорнетс». В качестве основного владельца команды Джордан пребывал в течение 13 лет.

Сообщается, что Майкл сохранит миноритарную долю в клубе.

Напомним, Джордан приобрёл долю в «Шарлотт» в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 млн.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Также он выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

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