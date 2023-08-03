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Джамал Маррей отработал броски с дальней дистанции

Джамал Маррей отработал броски с дальней дистанции
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей попрактиковался над бросками с дальней дистанции. Ранее стало известно, что игрок попал в заявку сборной Канады и будет готовиться к предстоящему чемпионату мира в тренировочном лагере.

Джамал Маррей отработал броски с дальней дистанции:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

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