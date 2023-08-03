Майкл Джордан выступил с заявлением после продажи контрольного пакета акций «Хорнетс»

Прославленный игрок НБА Майкл Джордан написал открытое письмо, текст которого опубликовала пресс-служба «Шарлотт Хорнетс». Ранее стало известно, что Джордан продал контрольный пакет акций клуба «Хорнетс» группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткином и Риком Шнэллом.

«Спасибо, но не прощай, Шарлотт. 13 лет назад я имел честь стать мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс». Шанс стать владельцем франшизы НБА в моём родном штате и городе, который я люблю, был поистине воплощением мечты.

Поскольку Гэйб Плоткин, Рик Шнэлл и группа собственников получают контрольный пакет акций команды, а я становлюсь миноритарным владельцем, я хотел бы сказать спасибо вам, фанаты «Хорнетс», за всю любовь и преданность, которые вы проявляли к франшизе и ко мне на протяжении многих лет. У нас было несколько незабываемых моментов, бывали и сложные, но, несмотря на всё это, вы оставались преданными нам. Хотя мы были не так успешны на площадке, как мне и многим из вас хотелось бы, я горжусь тем, чего мы достигли как организация», — помимо прочего, говорится в тексте письма.

Итоги правления Майкла Джордана в «Шарлотт»: