Майкл Джордан выступил с заявлением после продажи контрольного пакета акций «Хорнетс»

Прославленный игрок НБА Майкл Джордан написал открытое письмо, текст которого опубликовала пресс-служба «Шарлотт Хорнетс». Ранее стало известно, что Джордан продал контрольный пакет акций клуба «Хорнетс» группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткином и Риком Шнэллом.
«Спасибо, но не прощай, Шарлотт. 13 лет назад я имел честь стать мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс». Шанс стать владельцем франшизы НБА в моём родном штате и городе, который я люблю, был поистине воплощением мечты.
Поскольку Гэйб Плоткин, Рик Шнэлл и группа собственников получают контрольный пакет акций команды, а я становлюсь миноритарным владельцем, я хотел бы сказать спасибо вам, фанаты «Хорнетс», за всю любовь и преданность, которые вы проявляли к франшизе и ко мне на протяжении многих лет. У нас было несколько незабываемых моментов, бывали и сложные, но, несмотря на всё это, вы оставались преданными нам. Хотя мы были не так успешны на площадке, как мне и многим из вас хотелось бы, я горжусь тем, чего мы достигли как организация», — помимо прочего, говорится в тексте письма.
Итоги правления Майкла Джордана в «Шарлотт»:
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