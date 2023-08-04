ФИБА показала кубок, который получит победитель мужского чемпионата мира — 2023

Международная федерация баскетбола (ФИБА) поделилась фотографией кубка, который достанется победителю чемпионата мира по баскетболу среди мужчин 2023 года. В нынешнем году соревнования пройдут сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Фото: https://twitter.com/FIBAWC

Напомним, чемпионат мира – 2023 состоится с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75). В матче за бронзовые медали национальная команда Франции победила сборную Австралии – 67:59.

Ранее 23-летний лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Джош Харт высказался о вызове в сборную США, который стал для него первым в карьере.