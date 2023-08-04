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Руди Гобер высказался о первом реализованном трёхочковом броске в своей карьере

Руди Гобер высказался о первом реализованном трёхочковом броске в своей карьере
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Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался о первом за карьеру трёхочковом броске, который он реализовал в товарищеском матче с национальной командой Черногории (80:69).

«Я чувствую себя так, словно потерял девственность. Я много работаю над трёхочковыми, и с каждым годом моя уверенность растёт. Теперь я знаю, что могу бросать с дальней дистанции в матчах. Это должно стать привычкой. Мои товарищи по команде доверяют мне, тренер тоже. Большинство болельщиков не видят, что происходит за пределами площадки, и могут быть удивлены, что игроки работают над вещами, которых они не видят», — приводит слова Гобера Basket News.

Руди Гобер исполняет первый трёхочковый в карьере:

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