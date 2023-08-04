«Это всегда будет незаконченным делом». Джулиус Рэндл рассказал о целях «Нью-Йорка»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл высказался о чемпионских амбициях команды. По мнению Рэндла, «Нью-Йорк» так или иначе станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Становление чемпионом всегда будет незаконченным делом. Мы достигли второго раунда [в прошлом плей-офф] — у нас есть стремление проходить дальше. В конце концов мы хотим выиграть чемпионат», — сказал Рэндл в эфире The Shop: Uninterrupted.

В минувшем розыгрыше плей-офф 28-летний баскетболист принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 16,6 очка, 8,3 подбора и 3,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 37,4, трёхочковых — 25,8.

Напомним, «Никс» уступили во втором раунде плей-офф «Майами Хит» со счётом 2-4.