Кэм Реддиш отреагировал на свой переход в «Лейкерс», где заработает $ 4,63 за два года

Новоиспечённый лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кэм Реддиш, выбранный на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2019 «Атлантой Хоукс» под общим 10-м номером, отреагировал на свой переход в стан лос-анджелесского коллектива.
«Новые начинания. Богу да будет слава!» — написал Реддиш в своих социальных сетях.
Напомним, в начале июля 23-летний баскетболист договорился с «озёрниками» о подписании двухлетнего контракта на общую сумму $ 4,63 млн.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В составе последних Реддиш оказался в результате обмена перед дедлайном НБА.
В регулярном сезоне-2022/2023 Кэм принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 9,7 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи при 44,6% реализации бросков с игры, трёхочковых — 31,3%.
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