Экс-игрок НБА Терренс Уильямс приговорён к десяти годам тюремного заключения

Бывший игрок НБА Терренс Уильямс приговорён к десяти годам тюремного заключения за организацию схемы кражи пяти миллионов долларов. Игрок организовал схему, в которой использовал программы медицинского страхования и социального обеспечения игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом информирует New York Post. Терренс признал вину.

Уильямс и ещё 17 бывших игроков НБА подавали поддельные заявления о возмещении расходов на медицинские услуги, которые в действительности им не оказывались. Следствие установило, что бывшие баскетболисты мошенничеством заработали около $ 5 млн. Среди них такие игроки, как Тони Аллен, Шэннон Браун, Глен Дэвис и другие.

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