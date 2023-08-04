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Брэдли Бил отреагировал на новость, что 16-летний форвард обыграл его в игре 1 на 1

Брэдли Бил отреагировал на новость, что 16-летний форвард обыграл его в игре 1 на 1
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Новоиспечённый атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил отреагировал на недавнюю новость о себе и 16-летнем игроке Купере Флэгге. Ранее бывший тренер и игрок НБА Брайан Скалабрини рассказал, что Бил уступил в игре один на один перспективному Флэггу, после чего очень сильно разозлился на него.

«Что?» — написал Бил в социальных сетях, добавив к сообщению смеющиеся смайлики и два смайла в виде кепки.

На данный момент Купер Флэгг выступает за Академию колледжа Монверде, за которую ранее также играли такие звёзды, как Джоэл Эмбиид, Ар Джей Барретт, Д’Анджело Расселл, Бен Симмонс, Скотти Барнс и первый номер драфта 2021 года Кейд Каннингем.

«Финикс» презентовал Брэдли Била с джерси команды:

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16-летний форвард обыграл Брэдли Била в игре 1 на 1, после чего тот сильно разозлился
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