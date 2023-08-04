Джош Ричардсон назвал лучшего баскетболиста, против которого когда-либо играл

Атакующий защитник Джош Ричардсон, который в следующем сезоне будет выступать за «Майами Хит», ответил на вопрос о лучшем баскетболисте, против которого он когда-либо играл. По его словам, им является звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.

«Забавно, что меня спросили об этом. Таковым является Дэмьен Лиллард», — приводит слова Ричардсона Sun Sentinel.

Напомним, Лиллард выступает за «Портленд» на протяжении всей профессиональной карьеры (был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером). Он семь раз был участником Матча всех звёзд НБА. Также в его активе золотая олимпийская медаль со сборной США в 2020 году.

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