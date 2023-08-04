Украинский баскетболист Скапинцев присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»

25-летний украинский центровой Дмитрий Скапинцев, проведший прошлый сезон в «Уэстчестер Никс», подписал соглашение по схеме Exhibit 10 с основной командой «Нью-Йорк Никс». Данный контракт не гарантирует ему попадание в окончательный ростер команды на сезон, однако оставляет за «Никс» права на баскетболиста, а сам Дмитрий может продолжить выступление в G-лиге на следующий сезон.
Скапинцев дебютировал в составе «Нью-Йорк Никс» в игре с «Филадельфией Сиксерс» (101:110) в Летней лиге НБА в текущем межсезонье. Украинец провёл на площадке 13 минут, набрал 10 очков, совершил восемь подборов и оформил две передачи.
В случае попадания в основной ростер на сезон украинец станет 10-м представителем своей страны в истории НБА. На сегодняшний день в лиге играет один украинец Алекс Лен, защищающий цвета «Сакраменто Кингз».
Фанаты «Нью-Йорка» сорвали плакат с Джулиусом Рэндлом:
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