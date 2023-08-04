«Парма» объявила о переходе экс-игрока НБА

27-летний американский форвард Би Джей Джонсон перешёл в «Парму». Об этом информирует пресс-служба клуба. Стороны заключили контракт на один сезон.

У Джонсона есть опыт выступления в Национальной баскетбольной ассоциации, где он провёл четыре года, выступая за такие команды, как «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз» и «Орландо Мэджик». В апреле 2022 года переехал в Европу, подписав контракт с испанским «Бетисом», где играл два сезона. В минувшем сезоне чемпионата Испании Би Джей принял участие в 34 матчах, в среднем проводя на паркете по 27,5 минуты. Статистика — 11,1 очка и 5,1 подбора за встречу.

Ранее ожиданиями от выступлений в «Парме» поделились её новички – центровой Дмитрий Халтурин и тяжёлый форвард Руслан Абдулбасиров.