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Алексей Швед раскрыл свои любимые элементы в баскетболе

Алексей Швед раскрыл свои любимые элементы в баскетболе
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Звёздный разыгрывающий Алексей Швед, который этим летом стал свободным агентом, ответил на вопрос по поводу любимых элементов в баскетболе.

«Кроссоверы люблю, бросок, трёхочковый в прыжке с ведением. Мне кажется, если за игру брошу один открытый бросок, это уже очень хорошо», — сказал Швед на канале Виктора Павленко в YouTube.

В минувшем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч. В мае на Алексея напала группа лиц, в результате чего у него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.

Подозреваемый в избиении Шведа грубит журналистам:

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