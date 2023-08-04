Алексей Швед раскрыл свои любимые элементы в баскетболе
Поделиться
Звёздный разыгрывающий Алексей Швед, который этим летом стал свободным агентом, ответил на вопрос по поводу любимых элементов в баскетболе.
«Кроссоверы люблю, бросок, трёхочковый в прыжке с ведением. Мне кажется, если за игру брошу один открытый бросок, это уже очень хорошо», — сказал Швед на канале Виктора Павленко в YouTube.
В минувшем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч. В мае на Алексея напала группа лиц, в результате чего у него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
Подозреваемый в избиении Шведа грубит журналистам:
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2023
-
15:24
-
15:11
-
14:58
-
13:33
-
13:30
-
12:48
-
12:30
-
11:41
-
10:40
-
10:30
-
09:31
-
07:43
-
07:11
-
07:05
-
06:36
-
06:24
-
05:58
-
01:45
-
01:03
-
00:48
-
00:11
- 3 августа 2023
-
23:18
-
22:03
-
21:10
-
20:19
-
19:22
-
18:30
-
18:28
-
17:40
-
17:30
-
16:30
-
16:18
-
15:24
-
15:16
-
14:39
Партнерский контент