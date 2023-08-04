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Алексей Швед — об Эртеле: вообще его никогда не считал оппонентом

Алексей Швед — об Эртеле: вообще его никогда не считал оппонентом
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Звёздный разыгрывающий Алексей Швед высказался о французском легионере «Зенита» Томасе Эртеле.

«Я его вообще никогда не считал оппонентом. Когда мы играли в Евролиге, там было столько игроков, что последние несколько сезонов он вообще не выходил на площадку. Он сильный игрок, но я не думал, что мы с ним одинакового уровня. Всю мою карьеру он ничего такого выдающегося не показывал», — сказал Швед на канале Виктора Павленко в YouTube.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Эртель принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 13 очков, совершал 2,2 подбора и отдавал 8,1 передачи.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:

Ранее Швед раскрыл свои любимые элементы в баскетболе.

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