Алексей Швед — об Эртеле: вообще его никогда не считал оппонентом
Поделиться
Звёздный разыгрывающий Алексей Швед высказался о французском легионере «Зенита» Томасе Эртеле.
«Я его вообще никогда не считал оппонентом. Когда мы играли в Евролиге, там было столько игроков, что последние несколько сезонов он вообще не выходил на площадку. Он сильный игрок, но я не думал, что мы с ним одинакового уровня. Всю мою карьеру он ничего такого выдающегося не показывал», — сказал Швед на канале Виктора Павленко в YouTube.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Эртель принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 13 очков, совершал 2,2 подбора и отдавал 8,1 передачи.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
Ранее Швед раскрыл свои любимые элементы в баскетболе.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2023
-
15:24
-
15:11
-
14:58
-
13:33
-
13:30
-
12:48
-
12:30
-
11:41
-
10:40
-
10:30
-
09:31
-
07:43
-
07:11
-
07:05
-
06:36
-
06:24
-
05:58
-
01:45
-
01:03
-
00:48
-
00:11
- 3 августа 2023
-
23:18
-
22:03
-
21:10
-
20:19
-
19:22
-
18:30
-
18:28
-
17:40
-
17:30
-
16:30
-
16:18
-
15:24
-
15:16
-
14:39
Партнерский контент