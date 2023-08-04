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Серж Ибака объяснил, почему принял решение покинуть «Милуоки»

Серж Ибака объяснил, почему принял решение покинуть «Милуоки»
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33-летний центровой Серж Ибака высказался об уходе из «Милуоки Бакс» в прошлом сезоне НБА.

«Майк Буденхольцер сказал мне в лицо: «Я ничего тебе не обещаю, но кто знает, сезон длинный, и у кого-то могут быть травмы. Ты должен быть наготове». Однако ситуация оказалась запутанной. Тренер не вызывал меня, когда другие игроки травмировались.

Когда я общался с фронт-офисом, мне говорили, что любят меня, что хотят, чтобы я оставался. Но на площадке всё было по-другому. Дошло до того, что я больше не мог этого выносить. Я заслуживаю того, чтобы меня уважали. Я просто хотел нормальной коммуникации», — приводит слова Ибаки издание The Athletic.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:

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