Матыцин: в этом году в турнире «Оранжевый мяч» примут участие 40 тысяч человек
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о проведении соревнований «Оранжевый мяч».
«Уже много лет турнир «Оранжевый мяч» — это площадка для выявления молодых талантов со всей страны. Он вдохновляет юных баскетболистов на высокие достижения, став неотъемлемой частью нашей спортивной культуры.
В этом году матчи 3×3 пройдут в 76 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь. Мы ожидаем, что в них примут участие около 40 тысяч человек. Такая массовая активность спортсменов показывает и популярность баскетбола в России, и то, что спорт — это норма жизни для нашей молодёжи», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» проводятся с 2004 года.
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