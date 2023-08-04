Матыцин: в этом году в турнире «Оранжевый мяч» примут участие 40 тысяч человек

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о проведении соревнований «Оранжевый мяч».

«Уже много лет турнир «Оранжевый мяч» — это площадка для выявления молодых талантов со всей страны. Он вдохновляет юных баскетболистов на высокие достижения, став неотъемлемой частью нашей спортивной культуры.

В этом году матчи 3×3 пройдут в 76 субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым и город Севастополь. Мы ожидаем, что в них примут участие около 40 тысяч человек. Такая массовая активность спортсменов показывает и популярность баскетбола в России, и то, что спорт — это норма жизни для нашей молодёжи», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» проводятся с 2004 года.