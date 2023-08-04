Алексей Швед подтвердил, что уходит из ЦСКА

Звёздный разыгрывающий Алексей Швед подтвердил информацию о том, что покидает ЦСКА.

«У ЦСКА проблемы, с другими командами разговариваю. Были предложения, но больше не из России. Два дня назад звонил Китай. Мы просто не торопимся, ждём. Поедем играть туда, куда захотим, и на хороших условиях. Готов ждать. В Европу? Да, почему нет. Последняя команда, с которой разговаривали, был «Олимпиакос». Неделю назад было.

Я хочу играть там, где мне будет нравиться, будет комфортно. Где моей семье будет нравиться, где будут комфортные условия. Я знаю, что многие ребята сейчас соглашаются на условия много хуже тех, что были. Но кто-то соглашается, кто-то не хочет», — сказал Швед на канале Виктора Павленко в YouTube.

В минувшем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч. В мае на Алексея напала группа лиц, в результате чего у него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.