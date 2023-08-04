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ЦСКА официально объявил об уходе Алексея Шведа

ЦСКА официально объявил об уходе Алексея Шведа
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Звёздный разыгрывающий Алексей Швед официально покидает ЦСКА, об этом сообщил клуб.

«Ряды нашей команды по истечении срока контракта покидает защитник Алексей Швед», – сказано на официальном сайте команды.

«Спасибо ПБК ЦСКА и всем болельщикам за последние два сезона! Спасибо Андрею Ватутину, Наташе Фураевой, Наташе Кузнецовой, всем ребятам из клуба, которые всегда были рядом и очень помогали. Спасибо всем тренерам, у нас была отличная атмосфера внутри команды. Спасибо ребятам, с которыми вместе мы бились на площадке и проводили время за её пределами, много и интересно общались. Вместе мы проделали огромную работу. Желаю всем только лучшего, удачи и побед! Буду скучать!» – приводит слова Шведа сайт ЦСКА.

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