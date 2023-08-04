Быков: этап карьеры Шведа в России прерывается, он украшал и обогащал наш чемпионат
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Бывший баскетболист сборной России Сергей Быков высказался об уходе звёздного разыгрывающего Алексея Шведа из ЦСКА.
«Большой этап карьеры Шведа в России, как я понимаю, пока прерывается. Может, ещё вернётся. Обоюдовыгодное партнёрство: Швед украшал и обогащал внутренний чемпионат, в свою очередь, баскетбольное сообщество поддерживало и давало раскрываться самому талантливому отечественному игроку. Алексею успехов в новой команде! Буду болеть за него в любом месте», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.
Напомним, ранее ЦСКА официально объявил, что 34-летний баскетболист покидает команду по истечении срока контракта.
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