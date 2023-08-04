Новицки — о включении в Зал славы: это грандиозно, мои близкие со всего мира будут там

Легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки высказался о предстоящем включении его в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации.

«Конечно, я буду волноваться, но я также попытаюсь насладиться моментами, проведёнными на сцене, глядя на всех этих замечательных спортсменов. Это случится только один раз в моей жизни, так что, надеюсь, я поднимусь туда, остановлюсь на мгновение и… Знаешь, когда мы говорим об этом, у меня ком в горле.

У меня есть семья и друзья, которые прилетят туда со всего мира. Никто из них не хочет пропустить это. Я считаю, что это грандиозное событие. Мы собираемся хорошо провести там время в течение пары дней», — приводит слова Новицки Dallas News.

Церемония пройдёт в ночь на 13 августа нынешнего года в Спрингфилде (США).