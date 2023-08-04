Елевич: Швед — яркая звезда, жаль, если он не будет играть в российских клубах

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал уход разыгрывающего Алексея Шведа из ЦСКА.

«Швед — яркая звезда и, что очень важно, российский игрок. Конечно, его уход из ЦСКА и возможный отъезд в зарубежный чемпионат — большая потеря. Для меня это прискорбно. Очень грустное известие. Всё‑таки Алексей давал харизму даже такой большой команде, как ЦСКА. Конечно, очень жаль. Не знаю, какие там причины. Может быть, и финансовые проблемы. Не знаю, что именно происходит. Но думаю, что, скорее всего, нет такого согласия, которое давало бы ему возможность остаться в клубе. Он, думаю, принимает правильное для себя решение. Потому что век баскетболиста не очень длинный. Естественно, хотелось бы, чтобы он проявлял себя в тех клубах, которые давали бы ему возможность. То есть и деньги заплатить и так далее. В общем жаль, что его не будет в ЦСКА и если он не будет играть в российских клубах. Я же желаю Алексею удачи. Буду, как и всегда, переживать за него», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА официально объявил об уходе 34-летнего игрока.