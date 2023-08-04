Чет Холмгрен поделился фрагментами тренировки перед стартом дебютного сезона в НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен показал, как готовится к своему дебютному сезону в Национальной баскетбольной ассоциации.
В Сети появилось видео с фрагментами тренировки 21-летнего американского баскетболиста. Сначала Холмгрен уверенно реализовал несколько трёхочковых бросков подряд, затем показал, как бросает со средней дистанции, и продемонстрировал свои умения в проходе.
Напомним, Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.
В минувшем сезоне НБА «Оклахома» заняла десятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но не смогла пробиться в плей-офф через плей-ин.
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