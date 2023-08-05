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Банкеро рассказал, какую роль сыграл Грант Хилл в его решении выступать за сборную США

Банкеро рассказал, какую роль сыграл Грант Хилл в его решении выступать за сборную США
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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро рассказал, что на решение выступать за сборную США, а не за сборную Италии повлиял бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне менеджер сборной США Грант Хилл.

«Когда я впервые попал в школу, он сразу же протянул руку помощи и поддерживал меня во всём, что мне было нужно.
Он правда помог мне — думаю, это сыграло свою роль в моём решении. Между нами существует доверие, и я знаю, что он всегда старается сделать для меня что-то хорошее, и я собираюсь отплатить ему тем же.

В «Орландо» я лучший бомбардир, лидер команды. Но в сборной я могу делать и другие вещи, будь то игра в обороне или передачи на партнёров. Думаю, что могу продемонстрировать и другие стороны моей игры. Что бы ни понадобилось команде, я постараюсь продемонстрировать это», — приводит слова Банкеро The Athletic.

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