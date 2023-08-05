Леброн Джеймс рассказал, что изменилось в НБА с момента его прихода в лигу

Звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, как сильно изменилась НБА с момента его прихода в лигу в 2003 году.

«Когда я пришёл в НБА, было очень мало владений. Было не так много пик-н-роллов. В лиге заправляли большие ребята. Шак, Кевин Гарнетт, Тим Данкан, Мэлоун всё ещё оставались в игре. Всё сводилось к тому, что мяч доставлялся под кольцо. Все как бы стоят на месте и дают «большим» делать свою работу, а если идёт сдваивание, то мяч возвращался на периметр, туда-сюда, туда-сюда.

А потом в «Финикс» пришёл Майк Д'Антони, был там и Стив Нэш, и важным стало, сколько у вас будет владений и сколько трёхочковых вам удастся реализовать. Мяч стал чаще оказываться в углах площадки. Мне пришлось приспосабливаться к этому.

Потом в лиге появился молодой человек по имени Стеф Карри. На первый план вышли ритм и пространство, стали цениться аналитические изыскания и баскетбольный IQ», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.