«Лейкерс» договорились с Энтони Дэвисом о продлении контракта
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис договорился о продлении контракта с американским клубом.
Как сообщает ESPN, по новому соглашению с «Лейкерс» Дэвис получит $ 186 млн за три года. В действующем контракте Дэвиса остаются ещё два сезона. Продление вступит в силу в 2025 году. Примечательно, что в среднем за сезон баскетболист будет получать $ 62 млн — это абсолютный рекорд в истории НБА.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
В завершившемся сезоне «Лейкерс» сумели дойти до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:
Ховард вспомнил чемпионский состав:
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