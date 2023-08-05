«Лейкерс» договорились с Энтони Дэвисом о продлении контракта

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис договорился о продлении контракта с американским клубом.

Как сообщает ESPN, по новому соглашению с «Лейкерс» Дэвис получит $ 186 млн за три года. В действующем контракте Дэвиса остаются ещё два сезона. Продление вступит в силу в 2025 году. Примечательно, что в среднем за сезон баскетболист будет получать $ 62 млн — это абсолютный рекорд в истории НБА.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.

В завершившемся сезоне «Лейкерс» сумели дойти до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: