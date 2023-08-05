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Алексей Швед рассказал о своём отдыхе после сезона

Алексей Швед рассказал о своём отдыхе после сезона
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Известный российский баскетболист Алексей Швед поделился эмоциями после своего отдыха после сезона.

«Конечно, успел отдохнуть после сезона. Был в Японии, мне там очень понравилось, очень вкусно. А также был в Америке и Италии. Там провели несколько недель и обратно вернулись в Москву. Самый запоминающийся момент с отдыха – празднования дней рождений. Ходили в «Дисней Лэнд» и «Хэллоу Китти». Через два дня после нас «Хэлоу Китти» посетил рэпер Канье Уэст со своей семьёй. Было бы намного лучше, если бы попал туда с ним в один день», – сказал Швед на YouTube-канале Виктора Павленко.

В минувшем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч. В мае на Алексея напала группа лиц, в результате чего у него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.

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