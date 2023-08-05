Алексей Швед: в НБА меня больше всего обожали в Миннесоте и Нью-Йорке

Известный российский баскетболист Алексей Швед рассказал о своей карьере в НБА.
«В НБА меня больше всего обожали в Миннесоте и Нью-Йорке. В «Хьюстоне» я часто собирал всю команду. Этому научил меня Джеймс Харден? Он так не умеет. У него вообще нет такого уровня. Харден в этом деле новичок», – сказал Швед на YouTube-канале Виктора Павленко.
В минувшем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.
Напомним, 1 мая на 34-летнего Алексея Шведа напали четверо мужчин рядом с одним из ресторанов в центре Москвы. Подозреваемые в нападении уже задержаны. В результате избиения спортсмен попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга. 9 мая игрок был выписан из больницы.
- 5 августа 2023
-
06:17
-
05:59
-
02:32
-
02:22
-
01:06
- 4 августа 2023
-
23:55
-
23:07
-
22:10
-
22:03
-
20:59
-
20:38
-
19:30
-
18:44
-
17:27
-
16:30
-
16:22
-
15:24
-
15:11
-
14:58
-
13:33
-
13:30
-
12:48
-
12:30
-
11:41
-
10:40
-
10:30
-
09:31
-
07:43
-
07:11
-
07:05
-
06:36
-
06:24
-
05:58
-
01:45
-
01:03