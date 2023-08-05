Алексей Швед: в НБА меня больше всего обожали в Миннесоте и Нью-Йорке

Известный российский баскетболист Алексей Швед рассказал о своей карьере в НБА.

«В НБА меня больше всего обожали в Миннесоте и Нью-Йорке. В «Хьюстоне» я часто собирал всю команду. Этому научил меня Джеймс Харден? Он так не умеет. У него вообще нет такого уровня. Харден в этом деле новичок», – сказал Швед на YouTube-канале Виктора Павленко.

В минувшем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

Напомним, 1 мая на 34-летнего Алексея Шведа напали четверо мужчин рядом с одним из ресторанов в центре Москвы. Подозреваемые в нападении уже задержаны. В результате избиения спортсмен попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга. 9 мая игрок был выписан из больницы.