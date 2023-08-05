Отец и тренер Алексея Шведа оценил его физическую форму

Заслуженный тренер России и отец Алексея Шведа Виктор высказался о физической форме сына.

«Сейчас Лёша нормально себя чувствует. Мы провели восемь тренировок на улице. Акцент был на укрепление связок, мышц и выносливости. Сейчас мы перешли в другое место, где нужно отработать скоростную выносливость. Вот уже второй день мы здесь. Чувствует себя он хорошо, даже можно сказать отлично», – сказал Виктор Швед на YouTube-канале Виктора Павленко.

В минувшем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч. В мае на Алексея напала группа лиц, в результате чего у него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.