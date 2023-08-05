Алексей Швед рассказал о вариантах продолжения своей карьеры

Известный российский баскетболист Алексей Швед рассказал о своём будущем.

«Предложения от других клубов? С ЦСКА проблемы, с другими командами разговариваю. Уже были предложения, но в основном не из России. И вот последний раз я разговаривал, когда два дня назад звонили из Китая. Мы просто не торопимся, ждём. Поеду играть туда, куда захочу. И на хороших условиях. Я готов ждать. Не знаю, где хочу играть. Главное, чтобы мне нравилось, было комфортно. Важно, чтобы это место моей семье нравилось», – сказал Швед на YouTube-канале Виктора Павленко.

В минувшем сезоне Швед выступал за ЦСКА. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч. В мае на Алексея напала группа лиц, в результате чего у него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.