Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Марк Кьюбан: заполучить Леброна? Нет, у нас же есть Дончич

Марк Кьюбан: заполучить Леброна? Нет, у нас же есть Дончич
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о возможном переходе звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в клуб из Далласа.

«Леброн не будет в «Далласе». Пытаюсь ли я его заполучить? Нет, у нас же есть парень по имени Лука Дончич», — сказал Кьюбан в «Действительно хорошем подкасте» Бобби Альтхоффа.

НБА. Актуальное:
«$ 62 млн в год? Полный абсурд». Постоянные травмы — это того стоит?
«$ 62 млн в год? Полный абсурд». Постоянные травмы — это того стоит?

Дончич провёл пять сезонов с «Маверикс», набирая в среднем 27,6 очка, 8,6 подбора и 8,0 передач за игру. Лука также привёл «Маверикс» в финал Западной конференции в 2022 году. Хоть и «Даллас» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в пяти играх.

Напомним, Дончич собирается выступить в составе сборной Словении на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.

Повреждение Луки:
Видео
Лука Дончич получил травму. До ЧМ осталось 20 дней
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023