Марк Кьюбан: заполучить Леброна? Нет, у нас же есть Дончич

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о возможном переходе звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в клуб из Далласа.

«Леброн не будет в «Далласе». Пытаюсь ли я его заполучить? Нет, у нас же есть парень по имени Лука Дончич», — сказал Кьюбан в «Действительно хорошем подкасте» Бобби Альтхоффа.

Дончич провёл пять сезонов с «Маверикс», набирая в среднем 27,6 очка, 8,6 подбора и 8,0 передач за игру. Лука также привёл «Маверикс» в финал Западной конференции в 2022 году. Хоть и «Даллас» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в пяти играх.

Напомним, Дончич собирается выступить в составе сборной Словении на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.