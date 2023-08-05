Адвокат Трампа предоставил защиту баскетболисту, обвиняемому в сексуальном насилии

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джон Лауро занялся гражданским иском об изнасиловании, в котором обвиняется экс-форвард «Финикс Санз» Джош Джексон.

Потенциальная жертва обвиняет баскетболиста в том, что Джош привёл женщину в номер отеля во время Супербоула — 2022 (финал лиги по американскому футболу — Прим. «Чемпионат») и предложил ей заняться сексом за деньги. Джош предложил девушке $ 1500 за сексуальную интеракцию, похваставшись, что на его счету есть $ 12 млн. Отказавшись, девушка заснула в номере экс-форварда «Финикса». Джексон разбудил её посреди ночи и попытался насильно заняться с ней сексом.

Джош был выбран под четвёртым номером на драфте в 2017 году, но спустя несколько сезонов потерял статус игрока уровня НБА.