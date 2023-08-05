Адвокат Трампа предоставил защиту баскетболисту, обвиняемому в сексуальном насилии
Поделиться
Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джон Лауро занялся гражданским иском об изнасиловании, в котором обвиняется экс-форвард «Финикс Санз» Джош Джексон.
Потенциальная жертва обвиняет баскетболиста в том, что Джош привёл женщину в номер отеля во время Супербоула — 2022 (финал лиги по американскому футболу — Прим. «Чемпионат») и предложил ей заняться сексом за деньги. Джош предложил девушке $ 1500 за сексуальную интеракцию, похваставшись, что на его счету есть $ 12 млн. Отказавшись, девушка заснула в номере экс-форварда «Финикса». Джексон разбудил её посреди ночи и попытался насильно заняться с ней сексом.
Джош был выбран под четвёртым номером на драфте в 2017 году, но спустя несколько сезонов потерял статус игрока уровня НБА.
НБА. Актуальное:
Комментарии
- 5 августа 2023
-
09:58
-
09:35
-
09:17
-
08:39
-
08:04
-
07:29
-
07:22
-
06:17
-
05:59
-
02:32
-
02:22
-
01:06
- 4 августа 2023
-
23:55
-
23:07
-
22:10
-
22:03
-
20:59
-
20:38
-
19:30
-
18:44
-
17:27
-
16:30
-
16:22
-
15:24
-
15:11
-
14:58
-
13:33
-
13:30
-
12:48
-
12:30
-
11:41
-
10:40
-
10:30
-
09:31
-
07:43
Партнерский контент