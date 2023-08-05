Стефен Карри рассказал о своей лучшей игре в карьере

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, какую игру считает лучшей в своей карьере.
«Я думаю лучшая игра в моей карьере это четвёртая игра финальной серии 2022 года. Мы играли на гостевом поле, где все болельщики были против нас, а также мы уступали со счётом 1-2. Нам обязательно нужно было выиграть, чтобы у нас был шанс, чтобы продолжить борьбу. В итоге я выдал свой лучший перформанс в жизни», — приводит слова Карри Basketball Forever в своих социальных сетях.
В четвёртой игре финальной серии 2022 года Карри набрал 43 очка и 10 подборов, тем самым принеся победу «Уорриорз» со счётом 107:97. Серия в итоге оказалась выиграна «Голден Стэйт» со счётом 4-2. Организация получила четвёртое чемпионство за последние 10 лет.
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