Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри рассказал о своей лучшей игре в карьере

Стефен Карри рассказал о своей лучшей игре в карьере
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, какую игру считает лучшей в своей карьере.

«Я думаю лучшая игра в моей карьере это четвёртая игра финальной серии 2022 года. Мы играли на гостевом поле, где все болельщики были против нас, а также мы уступали со счётом 1-2. Нам обязательно нужно было выиграть, чтобы у нас был шанс, чтобы продолжить борьбу. В итоге я выдал свой лучший перформанс в жизни», — приводит слова Карри Basketball Forever в своих социальных сетях.

В четвёртой игре финальной серии 2022 года Карри набрал 43 очка и 10 подборов, тем самым принеся победу «Уорриорз» со счётом 107:97. Серия в итоге оказалась выиграна «Голден Стэйт» со счётом 4-2. Организация получила четвёртое чемпионство за последние 10 лет.

Карри провёл время с Пулом:
Фото
Джордан Пул потренировался с бывшими партнёрами по «Голден Стэйт» Карри и Томпсоном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023