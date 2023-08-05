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Дом Майкла Джордана за $ 29 млн потерял половину стоимости за 11 лет

Дом Майкла Джордана за $ 29 млн потерял половину стоимости за 11 лет
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Легендарный баскетболист Майкл Джордан выставил свой дом на продажу за $ 14,8 млн долларов. Изначальная стоимость дома 11 лет назад составляла $ 29 млн, сообщает Fadeaway World.

Джордан годами пытается продать особняк, находящийся в штате Иллинойс (столицей которого является Чикаго, где провёл большую часть карьеры Майкл — Прим. «Чемпионат»). Экс-владелец «Шарлотт Хорнетс» годами пытается продать особняк. Собственнику пришлось снизить цену почти в два раза, чтобы привлечь потенциальных покупателей.

Ещё одной из причин того, что не Майкл не может найти покупателей на свой дом, является то, что собственнику приходится платить более $ 100 тысяч долларов каждый год налоговыми отчислениями.

Дом включает в себя теннисный корт, а также гараж на 15 машин.

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