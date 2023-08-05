Тейлор Свифт отдала дань уважения Коби Брайанту на своём концерте

Мировая поп-звезда Тейлор Свифт в рамках собственного гастрольного тура посетила Лос-Анджелес, где отдала дань памяти погибшему легендарному баскетболисту Коби Брайанту, сообщает The Comeback.
Тейлор приехала в Лос-Анджелес на завершающем этапе её Eras Tour. Визит в Лос-Анджелес станет последним выступлением певицы в США в нынешнем календарном году. На стадионе «SoFi» в первый день шестидневной программы звезда отдала дань уважения покойной легенде.
Во время исполнения хита «22» на концертах Свифт снимает свою шляпу и дарит её случайной поколоннице в фан-зоне. В этот раз певица подарила шляпу Бьянке, дочери Коби Брайанта.
Великий спортсмен погиб в вертолётной катастрофе в начале 2020 года, в результате которого также погибла и его старшая дочь Джанна.
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