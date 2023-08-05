Джерри Стэкхаус рассказал о сложностях игры вместе с Майклом Джорданом

Экс-игрок НБА Джерри Стэкхуас рассказал о том, что ему было некомфортно играть в одной команде с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

В сезоне 2000/2001 Джерри провёл отличный сезон в атаке, в среднем набирая 29,8 очков за игру. Несмотря на отличные индивидуальные показатели «Детройт Пистонс» решили обменять Стэкхауса. Игрок стал частью большого обмена, где Ричард Хэмилтон, Бобби Симмонс и Хьюберт Дэвис перешли в «Детройт» в обмен на Стэкхауса, Брайана Кардинала и Ратко Варду, которые отправились в «Вашингтон».

Тем самым, Джерри оказался в одной команде с Джорданом, который проводил свой предпоследний сезон, будучи заслуженным ветераном лиги.

«Мы просто надирали всем задницы, когда я был в «Детройте». Не совсем понимаю каким образом потом я смог бы играть вторую скрипку?», — приводит слова Джерри портал Fadeaway World.