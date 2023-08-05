Джерри Стэкхаус рассказал о сложностях игры вместе с Майклом Джорданом

Экс-игрок НБА Джерри Стэкхуас рассказал о том, что ему было некомфортно играть в одной команде с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
В сезоне 2000/2001 Джерри провёл отличный сезон в атаке, в среднем набирая 29,8 очков за игру. Несмотря на отличные индивидуальные показатели «Детройт Пистонс» решили обменять Стэкхауса. Игрок стал частью большого обмена, где Ричард Хэмилтон, Бобби Симмонс и Хьюберт Дэвис перешли в «Детройт» в обмен на Стэкхауса, Брайана Кардинала и Ратко Варду, которые отправились в «Вашингтон».
Тем самым, Джерри оказался в одной команде с Джорданом, который проводил свой предпоследний сезон, будучи заслуженным ветераном лиги.
«Мы просто надирали всем задницы, когда я был в «Детройте». Не совсем понимаю каким образом потом я смог бы играть вторую скрипку?», — приводит слова Джерри портал Fadeaway World.
- 5 августа 2023
-
12:58
-
12:22
-
11:17
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:17
-
08:39
-
08:04
-
07:29
-
07:22
-
06:17
-
05:59
-
02:32
-
02:22
-
01:06
- 4 августа 2023
-
23:55
-
23:07
-
22:10
-
22:03
-
20:59
-
20:38
-
19:30
-
18:44
-
17:27
-
16:30
-
16:22
-
15:24
-
15:11
-
14:58
-
13:33
-
13:30
-
12:48
-
12:30
-
11:41