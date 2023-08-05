Экс-игрок «Кливленда» рассказал, как Кайри Ирвинг вынудил его закончить карьеру

Бывший баскетболист «Кливленд Кавальерс» Брэндан Хэйвуд рассказал о том, как звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг своей игрой вынудил игрока закончить карьеру. Хэувуд и Ирвинг выступали за «Кавальерс» в сезоне 2014/2015.

«Такой парень как Кайри, его просто так не пройдёшь. Я помню такой случай, как я гнался за ним в быстром отрыве и был готов заблокировать его бросок сзади. И вот я выпрыгиваю, чтобы сделать блок, а Кайри в тот же момент делает поворот в другую сторону и совершает евро-степ.

Я никак не ожидал, что такое случится и на автомате я врезался в стоящего за пределами площадки Майка Миллера. В тот момент я подумал, что мои колени уже не выдерживают прихода новых, молодых парней», — заявил Хэйвуд на Fubo Sports.