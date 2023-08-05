Джон Уолл сравнил Майкла Джордана и Кавая Леонарда

Пятикратный участник Матч всех звёзд Джон Уолл сказал о похожих элементах в игре между форвардом «Лос-Анджелес „Клипперс“ Каваем Леонардом и легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
«О да, средние броски сумасшедшие у него. Он в защите всегда был сосредоточен, всегда хотел доказать, что он великий игрок.
Когда есть такой игрок, вы всегда рассчитываете на то, что у вас есть человек, который сможет спасти вас в концовке.
Майкл был более взрывным конечно, чем Кавай. Леонард более методичен, у него налажена система базовых движений, чтобы в итоге забрасывать мяч в корзину», — приводит слова Уолла журналист Брэндон Робинсон в своих социальных сетях.
Стоит отметить, что за последние четыре сезона в Национальной баскетбольной лиге 32-летний разыгрывающий принял участие лишь в 74 играх. Игрок неоднократно сталкивался с серьёзными травмами. Большую часть карьеры Уолл провёл в «Вашингтон Уизардс».
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