Рики Рубио пропустит чемпионат мира и приостановит профессиональную карьеру

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио заявил, что временно уходит из профессионального спорта с целью заняться ментальным здоровьем. Тем самым, игрок пропустит грядущий чемпионат мира.

«Я решил прекратить свою профессиональную деятельность, чтобы позаботиться о своём психическом здоровье. Я благодарен испанской федерации баскетбола, которая оказала мне поддержку в трудный момент. Как никогда я ощущаю всех нас настоящей семьёй. Спасибо.

Я прошу уважать мою частную жизнь, чтобы я мог справиться с моими проблемами, когда я смогу, я сам сообщу следующую информацию, следующее обновление по моей ситуации», — рассказал Рубио в официальном заявлении.

Чемпионат мира будет проходить с 25 августа по 10 сентября 2023 года.