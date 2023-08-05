Остин Риверс назвал 10 лучших баскетболистов в истории по его мнению

Защитник Остин Риверс назвал десятку лучших в баскетболистов по его мнению. Список игрока выглядит следующим образом.
1 и 2 места занимают Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Далее оставшаяся десятка будет называться без мест, без номера, обозначающего позицию в рейтинге: Коби Брайант, Стефен Карри, Тим Данкан, Шакил О`Нил, Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Кевин Дюрант, Билл Расселл.
Остин является сыном именитого тренера Дока Риверса, возглавлявший чемпионский «Селтикс» в 2008 году.
31-летний баскетболист на данный момент является свободным агентом. Минувший сезон игрок провёл в «Миннесоте Тимбервулвз». Эта команда стала седьмой в карьере Остина. Ранее защитник выступал за такие клубы, как «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Вашингтон Уизардс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс» и «Денвер Наггетс».
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