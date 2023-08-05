«Я считаю, что должен быть приглашён». Трей Янг заявил о желании сыграть за сборную США
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» американец Трей Янг высказался о своём отношении к игре в составе сборной США.
«Игра за сборную? Я определённо хотел бы это сделать. Я высказывался об этом несколько раз. Я хотел бы сделать это, но это дело команды, нужен ли я ей.
Я хотел бы сыграть с парнями и продемонстрировать свои передачи. Мне не нужно выходить на площадку и набирать много очков, просто делай свою работу.
Очевидно, я был бы рад сыграть. Я с уважением отношусь к составу и понимаю, что должен дождаться своей очереди, но я считаю, что должен быть приглашён», – сказал Янг в эфире GilsArenaShow.
Ранее форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший высказался о Янге.
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